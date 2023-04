Концерт «The Sound of Leopolis» присвячується Дню міста Лева

Класична музика, як мистецтво, не знає кордонів. Вона говорить різними мовами світу, і ось настав час подарувати її найвідоміші композиції – хіти світової класики – нашому рідному Львову у 767 річницю з дня його заснування!

Твори світових класиків та музичні хіти у виконанні професійного оркестру Emily Orchestra і найкращих солістів – це неймовірно атмосферний концерт, котрий вразить тонкі струни серця кожного. Шедеври світових класиків звучатимуть наживо на найкращому в Україні звуковому обладнанні – L-Acoustics K3 у стінах найсучаснішого Emily Event Hall.

«The Sound of Leopolis» – четвертий концерт з зіркової серії академічних івентів, організованих Emily Resort у стінах Emily Event Hall за участі однойменного авторського оркестру. Цикл заходів було започатковано 24 серпня 2022 року проектом «The Sound of Freedom» та успішним дебютом Emily Orchestra. За ним було організовано ще два проекти: «The Sound of Hollywood» та романтичний «The Sound of Love» до дня всіх закоханих.

Четверте музичне дійство, приурочене дню міста Львова, буде відбуватись у супроводі зіркових гостей, серед них:

Олександр Божик – скрипка. Фіналіст шоу «Україна має талант», концертмейстер Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

– скрипка. Фіналіст шоу «Україна має талант», концертмейстер Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Назарій Пилатюк – скрипка. Заслужений артист України, соліст Національного будинку органної та камерної музики України.

– скрипка. Заслужений артист України, соліст Національного будинку органної та камерної музики України. Роман Меліш – контратенор. Соліст Національного будинку органної та камерної музики України.

– контратенор. Соліст Національного будинку органної та камерної музики України. Олег Лановий – тенор Національного будинку органної та камерної музики України.

– тенор Національного будинку органної та камерної музики України. Юрій Бервецький – заслужений артист України. Головний диригент Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

– заслужений артист України. Головний диригент Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Петро Довгань – фортеп’яно. Заслужений діяч мистецтв.

– фортеп’яно. Заслужений діяч мистецтв. Антон Сопіга – гітара. Лауреат міжнародних конкурсів.

Концерт відбудеться у п'ятницю, 5 травня, о 19:00 в Emily Event Hall (територія комплексу Emily Resort). Адреса: Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б. Детальна інформація за телефоном: 032 242 22 21

Прибуток від концерту буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.

Квитки вже на gastroli.ua.