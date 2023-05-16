На озброєнні у Франції є дальні ракети Storm Shadow, які мають альтернативну назву SCALP-EG

Франція передасть Україні ракети великої дальності, які входитимуть в новий пакет озброєння від країни. Про це заявив у понеділок, 15 травня, президент Франції Емманюель Макрон в ефірі телеканалу TF1.

За його словами, найближчими тижнями до України надійдуть десятки одиниць бронетехніки та легких танків, зокрема, AMX-10RCs. Крім того, Макрон заявив про передачу більшої кількості обладнання, включно з ракетами великої дальності.

Макрон підкреслив, що ці ракети допоможуть ефективно контратакувати росіян. Зазначимо, президент країни заявив про передачу далекобійної зброї через кілька годин після заяви Великої Британії, яка оголосила про передачу дронів дальньої дії.

Емманюель Макрон зазначив, що з президентом Зеленським, який прибув з візитом 15 травня, не обговорювалося питання доставки бойових літаків до України. Водночас президент Франції заявив, що щодо навчання українських пілотів на французьких винищувачах немає жодних табу. Крім того, Емманюель Макрон повідомив, що навчання можуть початися «просто зараз».

Зауважимо, Франція, як і Велика Британія, використовує ракети дальньої дії Storm Shadow, проте використовує назву SCALP-EG.

Зазначимо, 11 травня Велика Британія підтвердила передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які допоможуть українським силам завдавати удари великої дальності напередодні контрнаступу проти російських військ. Водночас дальність таких ракет дозволяє атакувати і об'єкти на території Росії. Натомість використовувати їх планують тільки на території України.