Президент Франції отримав на вулиці ляпас по обличчю від хулігана
Інцидент трапився під час візиту Еммануеля Макрона на південь країни
Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас по обличчю під час офіційного візиту на південь країни. Про це пише ВВС у вівторок, 8 червня.
Інцидент трапився в південно-східному департаменті Дром. На відео видно, як Макрон підходить до групи людей й один із них дав йому ляпаса. При цьому чоловік вигукнув: «Геть макронізм!».
#Macron se fait gifler en direct de #Tain pic.twitter.com/tsXdByo22U— ️ (@AlexpLille) June 8, 2021
До хулігана одразу підбігла поліція, Макрона відвела охорона. Мотиви вчинку зловмисника невідомі. За даними французьких ЗМІ, після інциденту поліція затримала двох людей.
Зазначимо, що у 2018 році французькі спецслужби затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці замаху на президента Еммануеля Макрона. Їм також інкримінували створення злочинної організації.