Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас по обличчю під час офіційного візиту на південь країни. Про це пише ВВС у вівторок, 8 червня.

Інцидент трапився в південно-східному департаменті Дром. На відео видно, як Макрон підходить до групи людей й один із них дав йому ляпаса. При цьому чоловік вигукнув: «Геть макронізм!».

До хулігана одразу підбігла поліція, Макрона відвела охорона. Мотиви вчинку зловмисника невідомі. За даними французьких ЗМІ, після інциденту поліція затримала двох людей.

Зазначимо, що у 2018 році французькі спецслужби затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці замаху на президента Еммануеля Макрона. Їм також інкримінували створення злочинної організації.