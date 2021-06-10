Еммануель Макрон не подавав скаргу, але справу відкрила прокуратура

Французький суд засудив 28-річного Деміена Тареля до півтора року позбавлення волі за те, що він вдарив президента Еммануеля Макрона під час публічного заходу. Однак у в’язниці чоловік проведе лише 4 місяці, пише Le Figaro.

Як повідомляється, суд вирішив засудити Тареля до 18 місяців ув’язнення, але 14 з них будуть умовними. Таким чином у в’язниці чоловік просидить лише 4 місяці.

Обвинувачений постав перед судом 10 червня через два дні після встановлення фактів. Прокуратура просила для нього 18 місяців ув'язнення.

На суді Тарель визнав, що «завдав удар по голові держави та вимовив слова, які засуджують його політику». Водночас чоловік заявив, що діяв інстинктивно і не замислювався про наслідки.

Він також сказав, що був близький до руху «жовтих жилетів» і поділяв «традиційні політичні переконання правих або ультраправих», але не «належав до жодної з партій чи активізму».

Протягом цих двох років Тарель буде зобов’язаний відвідувати психологічні консультації та не скоювати нових злочинів. Йому також заборонили тримати зброю протягом п'яти років, обмежили громадянські права на три роки й назавжди заборонили обиратися на держпосади.

Сам президент Франції не подавав скаргу, але справу відкрила прокуратура, яка заявила, що бачить в цьому ляпасі «політичне вираження», наголосивши, що цей жест був «не тільки бажанням завдати удару», але і «бажанням принизити».

Заарештований друг обвинуваченого, який знімав напад на президента Франції, «отримає повістку в суд до кінця другої половини 2022 року у зв'язку зі злочинами, «пов'язаними з незаконним зберіганням зброї», виявленої в його будинку.

Як інформував ZAXID.NET, 8 червня президента Франції Емманюеля Макрона під час візиту вдарили по обличчю. Інцидент трапився під час поїздки в південно-східний департамент Дром. Президент підійшов до групи громадян, які вітали його, й один з присутніх вдарив Макрона. При цьому чоловік вигукував: «Геть Макронію!».