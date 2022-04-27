Скороченою назвою тепер буде ПАЕС

У середу, 27 квітня, ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін підписав наказ про перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську АЕС.

Як йдеться в офіційному повідомленні «Енергоатому» у Telegram, станцію перейменували «з метою приведення найменування ВП «Южно-Українська АЕС» у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису».

Котін зазначив, що усі юридично-організаційні питання перейменування будуть завершені протягом двох тижнів.

Наразі триває процедура приведення усіх документів у відповідність до затвердженої нової назви підприємства – «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ВП ПАЕС).

«Впродовж двох тижнів буде завершено внесення змін до реєстраційних, майнових, банківських та інших документів АЕС», – повідомив він.

Він наголосив, що водночас функції, організаційна структура, штатний розпис та чисельність працівників відокремленого підрозділу залишаються.

Південноукраїнська атомна електростанція розташована у степовій зоні на лівому березі Південного Бугу поблизу міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Зведена у 1975–1982 роках. Генерує електроенергію трьома енергоблоками-мільйонниками ВВЕР-1000, пише LB.ua.

Назву міста-супутника станції поки що не змінено, але це лише питання часу та більш тривалих процедур, додали в «Енергоатомі».