76% українців вважають українську мову рідною. Про це свідчать результати шостого загальнонаціонального опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 19 березня.

За результатами опитування, 83% українців виступають за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх регіонах та вікових групах. Водночас, до війни за надання російській мові статусу другої державної була майже чверть українців, а тепер – лише 7%.

76% українців вважають, українську рідною мовою. Для порівняння у 2012 році цей показник становив 57%.

«Російська за 10 років втратила з 42 до 20%. У цій динаміці слід звернути увагу на наступні тенденції. Перше: помітні зміни у мовній самоідентифікації відбулися між 2012-2016 роками», – повідомляють автори опитування.

Більшість (67%) вважають, що ніяких проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує. 19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є настільки важливою. Лише 12% вважають, все таки, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки. Важливо, що тези про наявність проблеми у мовній сфері є популярними не серед російськомовного населення, а саме у західних регіонах, де українська домінує в усіх галузях.

Опитування проводили 18 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у опитування взяли 1000 респондентів. Похибка соціологічного дослідження – не більше 3,1%.