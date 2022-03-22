Долучитися до розмовного клубу зможуть всі охочі, участь безкоштовна

Переселенців, які прибули на Львівщину з охоплених війною регіонів, запрошують у розмовний клуб «Говорімо українською!», який започаткував Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки.

«Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК) у партнерстві з департаментом освіти та науки ЛОВА започатковує розмовний клуб «Говорімо українською!» для внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у повідомленні Львівської ОДА 21 березня.

Вдосконалити свої знання української мови можуть охочі різного віку, участь у клубі безкоштовна. Зустрічі відбуватимуться двічі на тиждень на платформі ZOOM.

«Це буде невимушене спілкування на цікаві для учасників теми, що допоможе легко подолати мовний бар’єр і цілком перейти на українську», – зазначають в ЛОДА.

Для реєстрації потрібно заповнити форму за посиланням. Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті та за телефоном: 096 690 4301.

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