93% українців упевнені в тому, що Україна переможе у війні з Росією, а половина опитаних сподіваються, що війна завершиться у найближчі кілька тижнів. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 18 березня.

За результатами опитування, 93% українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає.

Абсолютна більшість опитаних (82%) вважають загрозу розколу країни малоймовірною, ця впевненість суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни.

Прямі переговори Зеленського з Путіним щодо припинення війни підтримують 74%, чверть – не підтримують. Водночас, підписання тимчасового перемир’я з Росією без виведення її військ з території України на думку населення є неприйнятним (89%).

44% вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% – що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни, ця цифра збільшилась за рахунок тих, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%).

Зазначимо, що опитування проводили 18 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у опитування взяли 1000 респондентів. Похибка соціологічного дослідження – не більше 3,1%.