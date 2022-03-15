76% українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Більшість мешканців країни вважає, що Росія вторглась в Україну, щоб знищити український народ і лише 2% вірять у те, що країна-агресор розпочала війну, аби звільнити російськомовне населення. Про це свідчать дані свіжого опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За результатами опитування, проведеного «Рейтингом» 12-13 березня, 76% вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів. Лише 15% протилежної думки, 10% - не змогли оцінити ситуацію. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

У період війни також значно зросла самооцінка населення. Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед «лідерів» 34% опитаних і «середнячків» – 42%. Ще два місяці тому більшість бачили Україну серед «аутсайдерів». Водночас, 63% бачать Україну в «лідерах» серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили переважно серед «середнячків».

56% вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії. Тільки 15-17% думають, що Росія переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну. Тих, хто вважає, що вторгнення Росії мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

Реальним шляхом завершення війни більшість бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%), водночас, майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% – погодитись на більшість вимог РФ.

Водночас українці не готові віддавати Крим та Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Разом з цим, підтримка вступу України до НАТО за останні 2 тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

*В опитування брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.