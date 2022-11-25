Всі області України заживлені, а українська енергосистема знову під'єднана до європейської

Орієнтовно за один-два дні всіх користувачів в Україні мають знову перевести з аварійних на планові відключення світла. Про це заявив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький а ефірі телемарафону.

За його словами, за цей час три АЕС мають вийти на свою планову потужність – зараз вони вже працюють, всі області заживлені, а українська енергосистема знову під'єднана до європейської.

Найскладніший етап після останнього російського обстрілу енергосистема вже пройшла, наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, що 23 листопада росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.

Ввечері 23 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російських атак на енергетичні об’єкти 11 областей України опинилися повністю без світла.