Хмельницька АЕС

Російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують неправдиву інформацію, що відключення АЕС «інсценувала Україна» нібито «заради чергового фінансового траншу». Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО, пише LB.ua.

Зокрема, пропагандисти розповідають, що, мовляв, українська влада порахувала, скільки грошей необхідно для відновлення енергетичної інфраструктури. Однак, оскільки замість грошей відправляють трансформатори і генератори, то було інсценовано відключення українських АЕС заради чергового фінансового траншу.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО також повідомили, що заступник постійного представника РФ при ОБСЄ Максим Буякевич дезінформує про те, що «сьогодні кількість щоденних порушень київським режимом норм та принципів міжнародного гуманітарного права зашкалює».

«Озброєні формування київського режиму усвідомлено застосовують антигуманну тактику ведення бою – використовують мирне населення як «живий щит»,… застосовують терористичні методи», – заявив він.

Окрім того, «позаштатний радник» херсонського колаборанта Володимира Сальдо Олександр Малькевич розповсюджує фейк, що «зараз ... (у Херсоні) щонайменше 100 осіб убито без суду та слідства, зникли вже 200, затримання відбуваються щодня».

Як інформував ZAXID.NET, 23 листопада російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українських містах. Через масовані ракетні удари низка областей України ввела екстрені вимкнення електроенергії. Зокрема, екстрені вимкнення запровадили у Житомирській, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. На Хмельницькій та Рівненській АЕС енергоблови відключили від енергосистеми, а на Південноукраїнській АЕС усі енергоблоки аварійно зупинили.