Упродовж 19 та 20 листопада росіяни обстріляли Запорізьку АЕС. Відомо, що в районі атомної електростанції пролунало щонайменше 12 вибухів. Про вибухи на станції повідомили експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), пізніше «Енергоатом» звинуватив російських окупантів у обстрілі ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ перебувають на території окупованого Енергодара, де розташована ЗАЕС. Вранці 20 листопада експерти повідомили, що на території ЗАЕС пролунало понад 10 вибухів.

«Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили до штаб-квартири Агентства, що вранці за місцевим часом упродовж короткого проміжку часу було чутно понад десяток вибухів. Команда МАГАТЕ також могла бачити деякі з вибухів зі своїх вікон», – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Унаслідок вибухів на території ЗАЕС пошкоджені будівлі, системи та обладнання, але критичної загрози для ядерної безпеки та захисту. Повідомлень про постраждалих також не надходило.

Своєю чергою, «Енергоатом» повідомив, що внаслідок обстрілу ЗАЕС окупантами у об’єкти інфраструктури станції було 12 влучань.

«У результаті пошкоджено естакади зв’язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга"», – зазначили в «Енергоатомі» та додали, що росіяни цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

«Енергоатом» закликав міжнародне співтовариство демілітаризувати ЗАЕС та вивести з території станції всіх російських військових.

Нагадаємо, 2 листопада, внаслідок обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була знеструмлена Запорізька АЕС. Обстріли пошкодили дві останні високовольтні лінії зв’язку станції з українською енергосистемою. Зрештою, станція перейшла у режим повного знеструмлення, однак 5 листопада на АЕС відновили підключення до енергосистеми України.