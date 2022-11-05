Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України

Захоплену російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі знову під'єднали до електромережі після того, як живлення було призупинено внаслідок російських обстрілів. Про це ввечері у суботу,5 листопада, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, що використовуються для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані, і в п’ятницю вдень почалося повторне підключення. Близько 22:00 електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено», – повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначено, що вісім аварійних дизель-генераторів, які забезпечували електропостачання станції, відключено та переведено в режим очікування.

Як інформував ZAXID.NET, в середу, 2 листопада, внаслідок обстрілів російських окупантів була знеструмлена Запорізька АЕС. Обстрілами РФ було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Зрештою, станція перейшла у режим повного знеструмлення.