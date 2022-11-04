Після висновків МАГАТЕ окупанти створюють умови для того, щоб негайно перевести ЗАЕС у російську електромережу. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти припускають, що російська влада створює умови для негайного переведення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в російську електромережу після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 3 листопада про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням.

Тим часом російські війська продовжують виводити окремі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області, але поки що незрозуміло, чи будуть вони боротися за місто Херсон.

За спостереженнями ISW, російські війська продовжують готувати запасні позиції на лівому (східному) березі Дніпра, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди додаткові мобілізовані сили.

За повідомленнями, деякі російські елітні підрозділи – такі як повітряно-десантні війська та морська піхота – продовжують діяти на правому (західному) березі Дніпра, і їх повне виведення з півночі Херсонської області було би більш чітким показником того, що російські війська не будуть боротися за місто Херсон або населені пункти на правому березі.

Також зазначається, що російські війська передчасно залучили нещодавно мобілізований особовий склад до наступальних операцій у західній частині Донецької області, прагнучи отримати мінімальні та оперативно незначимі територіальні здобутки.