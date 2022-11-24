Після ракетної атаки 23 листопада у Львові аварійно вимикають світло, не застосовуючи графіки

З п'ятниці, 25 листопада, у Львівській області почне діяти новий графік погодинних відключень електроенергії. Цей графік задіять, якщо ситуація з світлом в області стабілізується і не доведеться застосовувати аварійні графіки, повідомили в «Львівобленерго».

Нагадаємо, після останнього ракетного удару на Львівщині діють аварійні відключення. У разі стабілізації ситуації з 25 листопада можливе введення графіку погодинних відключень, який діятиме в оновленому форматі, повідомили в «Львівобленерго».

«Графік оновили зважаючи на звернення споживачів, ситуацію в енергосистемі та для покращення логістики перемикань на підстанціях», – пояснили зміни графіку енергетики.

Що змінилось?

Тривалість орієнтовної відсутності електроенергії у графіку не змінилась і становитиме 4 години двічі на добу. Однак змінились терміни виключення та включення на одну годину. Наприклад, якщо раніше період вимкнень був з 4:00 до 8:00 ранку, то тепер з 5:00 до 9:00.

Повний оновлений цілодобовий графік погодинних відключень:

• з 1:00 до 5:00;

• з 5:00 до 9:00;

• з 9:00 до 13:00;

• з 13:00 до 17:00;

• з 17:00 до 21:00;

• з 21:00 до 1:00.

«Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні», – пояснюють в «Львівобленерго».

Ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті ПрАТ «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Також тут ви можете дізнатись, до якої групи відключень належить ваш будинок.

Додамо, що погодинні відключення вводять за розпорядженням «Укренерго». Їх впровадження в дію можливе за відносно стабільної ситуації в енергосистемі, в іншому випадку запроваджують аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.