Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган вітають після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі, Литва, 10 липня 2023

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни. NТаку заяву він зробив на брифінгу в Стамбулі в понеділок, 10 липня, перед вильотом до Вільнюса, повідомила агенція Anadolu.

«Спочатку відкрийте шлях для вступу Туреччини до ЄС, а ми потім "розчистимо шлях" для заявки Швеції [в НАТО], як зробили це у випадку з Фінляндією. Туреччина вже 50 років чекає біля дверей ЄС», – сказав Ердоган.

Водночас президент Туреччини додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог між Туреччиною, Швецією та Фінляндією. У ній йдеться про те, що вищезазначені країни надаватимуть повну підтримку одна одній у разі загроз безпеці. Також у документі наголошено на необхідності повної співпраці у боротьбі проти Робочої партії Курдистану, членів якої Ердоган вважає терористами, зобов'язання не підтримувати курдські збройні формування та рух Фетхуллаха Ґюлена, не нав'язувати обмеження щодо оборонної промисловості, розширювати співпрацю.

Як зазначає LIGA.net, Туреччина десятиліттями чекає на вступ у ЄС. У 1964 році країна підписала угоду про асоціацію з Європейською економічною спілкою (попередник ЄС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. У 1987 році Туреччина подала офіційну заявку на вступ до ЄС, але статус кандидата на членство отримала тільки у 1999-му, і до 2005 року чекала на початок переговорів щодо членства. З 2016 року переговори про вступ були зупинені.

У січні 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції до НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.