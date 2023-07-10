Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (праворуч) тисне руку прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону під час зустрічі перед самітом НАТО, який відбудеться 11 липня 2023 року у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу «якнайшвидше». Про це він повідомив у понеділок, 10 липня, повідомила «Європейська правда».

За словами Столтенберга, після тристоронньої зустрічі за участі прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона турецький президент Реджеп Таїп Ердоган «погодився скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту якнайшвидше та співпрацювати з парламентом, щоб гарантувати його схвалення».

Генсек НАТО також констатував, що Швеція виконала всі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті Альянсу в Мадриді, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки.

«Швеція й Туреччина погодились сьогодні укласти двосторонній безпековий компакт. НАТО також значно посилить свою роботу в цій сфері, тож я вперше засную у штаб-квартирі НАТО посаду спецкоординатора з питань контртероризму», – додав він.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією минулого року подали заявку на вступ до НАТО. Але тоді як Гельсінкі уже у квітні 2023-го стали 31-им членом Альянсу, Туреччина гальмувала вступ Швеції, посилаючись на її нібито недостатню боротьбу з тероризмом.

Перед вильотом до Вільнюса Ердоган сказав, що Туреччина припинить блокувати вступ Швеції в НАТО в обмін на її вступ до ЄС.

Саміт НАТО пройде у столиці Литви Вільнюсі 11 і 12 липня.