Ґері Олдман та Деніел Режкліфф у фільмі «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану»

Ґері Олдман заявив, що не проти зіграти Дамблдора в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. Актор знімався у фільмах за книгами Джоан Ролінґ, зокрема у картині «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану», де він зіграв роль хрещеного батька Гаррі Сіріуса Блека.

Щоправда Олдман наголосив, що його ніхто до серіалу не запрошував.

«Можу поставити свої гроші на те, що вони візьмуть зовсім нових акторів. Можливо, за кілька років я зміг би зіграти Дамблдора», – цитує актора People.

Нагадаємо, Сіріус був одним з головних героїв у фільмі «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану» (2004), якого несправедливо засудили за вбивство батьків Гаррі. Він загинув у п'ятому фільмі «Гаррі Поттер та Орден Фенікса» (2007) від рук Белатриси Лестранж. Олдман вважає, що його персонаж мав замало екранного часу.

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Поки що невідомо, хто зіграє ролі Гаррі, Рона та Герміони у майбутньому серіалі, яким займається телекомпанія HBO. Нагадаємо, роль Дамблдора у перших двох фільмах грав Річард Гарріс, а після його смерті актора замінив Майкл Ґембон, який так само помер.

Очікується, що серіал про Гаррі Поттера вийде у 2026 році.