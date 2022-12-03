Робота HIMARS в Україні, липень 2022

Естонія замовила у Сполучених Штатів Америки високомобільні артилерійські ракетні системи M142 HIMARS. Генеральний директор Державного центру оборонних інвестицій Естонії (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар підписав з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) відповідну угоду.

Це найбільша оборонна закупівля в історії Естонії. Загальна вартість контракту становить понад 200 млн доларів, повідомляє ERR.

Головним підрядником з виконання угоди, буде американська оборонна компанія Lockheed Martin. Разом з цими системами, Естонія закуповує реактивні боєприпаси та засоби зв’язку. Зокрема, в арсеналі естонських M142 будуть оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS з дальністю пуску до 300 км.

«У рамках угоди, крім пускових, Естонія також закупить боєприпаси та засоби зв’язку. Також угода включає вирішення питань, пов’язаних з навчанням і логістикою. У пакет також входять різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 кілометрів», – сказав голова відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Раміль Ліпп.

Естонія має намір використати сучасне американське озброєння для модернізації своїх збройних сил та розширення можливостей власної оборони.

Нагадаємо, Україна теж має на озброєнні РСЗВ HIMARS, але США поки що відмовляються надавати їй ракети дальністю до 300 км. Тому Україна досягає успіхів на полі бою з ракетами дальністю до 70 км.