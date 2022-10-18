Залзасідань парламенту Естонії

Парламент Естонії (Рійгікогу) оголосив чинний російський режим терористичним. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті парламенту країни у вівторок, 18 жовтня.

Під час голосування 18 жовтня депутати Рійгікогу підтримали заяву, в якій засудили анексію території України Російською Федерацією та російську агресію щодо України. За це віддали свої голоси 88 депутатів.

«Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму, діям якої потрібно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації», – йдеться у документі.

У резолюції парламент засудив російську агресію та анексію територій України на підставі так званих «референдумів». Парламент країни запевнив, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення псевдореферендумів.

Естонський парламент підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів, скоєних під час війни проти України, та закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії.

Парламентарі засуджують використання Росією в агресивній війні воєнізованих формувань, створених за сприяння влади РФ, зокрема ПВК Вагнера, та закликають визнати збройні сили маріонеткових «ЛНР» і «ДНР» та приватну військову компанію «Вагнера» терористичними організаціями.

Рійгікогу також закликав західних партнерів суттєво збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні, а також підтримати її повоєнне відновлення.

«Естонія усіма можливими способами підтримує народ, державу та армію України у боротьбі з агресором та вірить у перемогу України, адже лише це відновить мир у Європі», – зазначають у документі.

Як інформував ZAXID.NET, Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій влада РФ названа «терористичним режимом».