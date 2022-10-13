Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій влада РФ названа «терористичним режимом». Про це повідомляє «Європейська правда».

На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, була представлена резолюція під назвою «Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України».

У ній вказується, що «ця агресія має бути однозначно засуджена, як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці».

До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала «оголосити Російську Федерацію терористичним режимом». Під час голосування поправку підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.

Саму ж резолюцію було ухвалено одностайно, за неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.

До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

Слід зазначити, що визнання Росії «терористичним режимом» не слід плутати з визнанням «державою, що спонсорує тероризм». Проте ПАРЄ стала першим міжнародним органом, який визнав владу РФ терористичним режимом.