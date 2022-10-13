Генасамблея ООНпереважною більшістю засудила анексію Росією чотирьох українських областей

Генасамблея ООН ввечері в середу, 12 жовтня, ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Резолюцію під назвою «Територіальна цілісність України. Захист принципів Статуту ООН» підтримали 143 зі 193 країн-членів. 35 країн утрималися, п’ять – проголосували проти. Це Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші.

Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів. Ця резолюція отримала вагомо більше підтримки ніж необхідний мінімум. Навіть резолюція із засудженням вторгнення Росії в Україну, за яку голосували в березні, отримала менше голосів – тоді державу-агресорку засудила 141 країна.

Резолюція закликає Росію припинити російське вторгнення в Україну і не визнавати будь-які зміни статусу областей України.

У документі, який підготувала Албанія, окрім засудження "референдумів", міститься заклик до держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН не визнавати будь-які зміни статусу областей України, а також вимога до Росії скасувати анексію та вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також там міститься заклик «підтримки деескалації нинішньої ситуації та мирного вирішення конфлікту шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними шляхами», але за умови дотримання принципів суверенітету й територіальної цілісності України.

Росія різко виступала проти ухвалення резолюції, а 30 вересня як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на неї. Пізніше Москва безуспішно намагалася домогтися голосування за резолюцію в закритому режимі, стверджуючи, що відкрите голосування політизоване.

Голосування в Генеральній Асамблеї стало черговою поразкою Росії, яка стверджує, що анексія нею чотирьох українських областей відповідає міжнародному праву та Статуту ООН, зазначає «Європейська правда»..

30 вересня президент Росії Владімір Путін оголосив про «приєднання» до рф окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Через це США, Канада, Велика Британія і ЄС запровадили нові санкції проти росії.

4 жовтня Рада Федерації Росії остаточно схвалила анексію окупованих частин України, але президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежності» регіонів України.

Українська влада заявляла, що приєднання Росією українських територій нічого не змінить: ЗСУ продовжать звільняти окуповані землі.