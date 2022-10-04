Президент наголосив, що територія України є неподільною і недоторканною

Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента Росії Владіміра Путіна щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Відповідний указ опублікувала прес-служба голови держави у вівторок, 4 жовтня.

У документі наголошується, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію. Крім того, відповідно до Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною.

«Відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановляю: визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента російської федерації від 17 березня 2014 року №147, від 21 лютого 2022 року №71, від 21 лютого 2022 року №72, від 29 вересня 2022 року №685, від 29 вересня 2022 року №686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації», – йдеться в тексті указу.

Фактично своїм указом президент України підкреслив юридичну неспроможність так званих договорів про «входження» так званих «ДНР», «ЛНР», а також «незалежних» Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Саме їх Владімір Путін підписав з самопроголошеними «головами» цих квазідержавних утворень 30 вересня.

Зазначимо, що раніше сьогодні президент України підписав рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Владіміром Путіним.

Як інформував ZAXID.NET, 30 вересня російський президент Владімір Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей «незалежними територіями» на основі результатів так званих «референдумів», що були проведені на окупованих територіях України під дулами російських військових.

Лідери 27 країн-членів ЄС заявили, що ніколи не визнають нову анексію і запевнили Україну в підтримці, скільки це буде необхідно.