Автобус Україна отримала як гуманітарну допомогу з Європи

В Ужгород вперше прибув евакуаційний автобус, яки привіз на лікування поранених українських військових. Спецтранспорт у Закарпатській ОВА називають унікальним, оскільки він заміняє кілька бригад «швидкої» та виконує роль реанімаційного відділення на колесах. Автобус Україна отримала як гуманітарну допомогу з ЄС.

Про прибуття в Ужгород евакуаційного автобуса у п’ятницю, 27 січня, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Спецтранспорт доставив в одну з лікарень Ужгорода поранених військовослужбовців для подальшого лікування та реабілітації.

«Це унікальний транспорт, який може замінити кілька бригад «швидкої» одночасно. Фактично це реанімаційне відділення на колесах, де можуть надавати допомогу та транспортувати пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень або у всіх критичних станах», – зазначив Мирослав Білецький.



Він також уточнив, що в автобусі вмонтовані такі ж системи фіксації та безпечного транспортування, як на евакуаційному гвинтокрилі. Спецтранспорт Україна отримала як гуманітарну допомогу з Європи. Автобуси повністю пристосовані та адаптовані до потреб медиків для роботи в умовах війни і можуть оперативно доставляти хворих із зони бойових дій.