Фабрика вже отримала сертифікат про введення оновленого цеху в експлуатацію

Австрійська лижна фабрика Fischer відбудувала виробничий цех площею понад 20 тис. квадратних метрів, який згорів внаслідок масштабної пожежі у жовтні 2020 року. Наразі фабрика вже отримала сертифікат про прийняття цеху в експлуатацію.

Як повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування України, сертифікат про прийняття в експлуатацію виробничого цеху лижна фабрика австрійської компанії «Фішер» (Fischer) у Мукачеві отримала у середу, 2 лютого.

«У цеху зі складським приміщенням загальною площею проводились роботи з реконструкції після того, як у 2020 році на фабриці сталась пожежа. В результаті виконаних робіт було відновлено цех з дотриманням будівельних норм, стандартів та правил, в тому числі посилено заходи протипожежної безпеки. Головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ було проведено огляд об'єкта загальною площею 21 тисяч кв.м видано сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», – йдеться у повідомленні ДІАМ у Facebook.

Нагадаємо, 12 жовтня 2020 року вночі у Мукачеві сталася масштабна пожежа на лижній фабриці «Фішер» (Fischer) з австрійськими інвестиціями. За інформацією рятувальників, пожежа почалася о другій годині ночі на даху виробничого цеху зі складським приміщенням. Рятувальники змогли локалізувати пожежу на площі 9 тис. кв. м через майже три години, повністю вогонь загасили через понад шість годин. Про суму збитків лижна фабрика не повідомляла.

Тоді директор фабрики Fischer Андрій Рябчук у коментарі Мукачево.нет зазначав, що пожежа стался саме на частині виробництва лиж. За його словами, на підприємстві є кілька напрямків виробництва: лижне, ключкове, фанерне, пошив спортивно взуття та виробництво деталей з композитних матеріалів. Пожежа була тільки лижному цеху, який складається з трьох великих приміщень.

Зазначимо, австрійська компанія Fischer є одним з найбільших в Європі виробником спортивного спорядження. «Фішер-Мукачево» є найбільшим в Європі виробником лиж. Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів. Левова частка гірських і бігових лиж, представлена на ринку маркою Fischer, виготовляється в Мукачеві.