Facebook тестує інструмент, який дозволить користувачам самостійно обирати контент у стрічці новин, повідомила у п’ятницю компанія Meta, яка володіє цією соцмережею.

«Ми працюємо над тим, щоб дати людям більше контролю за їхньою стрічкою, аби вони могли більше бачити той контент, який їм цікавий, і менше – не цікавий для них», – сказано в заяві компанії.

Коли нововведення почнуть працювати, користувачі зможуть формувати контент від родини, друзів, груп та сторінок. Усі ці категорії можна буде структурувати та обрати, з якою частотою будуть показуватися дописи від них: рідше чи частіше. Ця опція буде доступна невеликому відсотку користувачів у всіх країнах і поступово буде розширюватися впродовж найближчих тижнів на більшу кількість користувачів.

Окрім цього, у компанії пообіцяли переглянути підхід до реклами та менше показувати політичну чи соціальну рекламу залежно від інтересів та вподобань користувачів. Тобто, якщо користувачі нещодавно взаємодіяли з темами новин і політики, соціальних питань чи криміналу і трагедій, їм не буде показуватися відповідна реклама. Щоправда, це наразі працюватиме для тих рекламодавців, котрі розміщують оголошення англійською мовою.