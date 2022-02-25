Соцмережа Facebook запровадила додаткову функцію для українців – вони зможуть заборонити людям, які не є їхніми «друзями», завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або переглядати свої дописи, повідомила голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер у Twitter.

«Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям закрити свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки… Це інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним клацаням заблокувати свій обліковий запис, швидко застосувавши існуючі налаштування конфіденційності та нові функції», – пояснила вона.

Таким чином, коли профіль людини закрито, люди, які не є її друзями, не зможуть завантажувати або ділитися її фото профілю або переглядати її публікації у своєму життєписі.

Агенція AFP зазначає, що раніше цей інструмент використовували в інших країнах світу, зокрема в Афганістані.

AFP зауважує, що ця заява зроблена після того, як США попередили ООН про «достовірну інформацію, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації».