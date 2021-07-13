Допис дипломата Євгена Перебийноса соцмережа раніше визнала таким, що розпалює мову ворожнечі

Соціальна мережа Facebook відновила допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він критично висловився щодо тези російського президента Володимира Путіна про «один народ». Публікація з'явилася у загальному доступі знову вже ввечері 13 липня.

Як написав дипломат, сьогодні соціальна мережа визнала його допис таким, що порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна відносно інших.

У своєму попередньому дописі дипломат написав: «Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають».

Однак о 18:00 посол повідомив, що пост повернувся.

«Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли», — написав він.

Як інформував ZAXID.NET, президент РФ Володимир Путін написав статтю про історію України, в якій «пояснив» власні слова про те, що «українці та росіяни – це один народ». По суті стаття є компіляцією сучасних стереотипів та візій російського політикуму на історію міждержавних відносин. Центральною ідеєю тексту є обстоювання пропагандистської тези про «єдиний народ», який, мовляв, споконвіку існував в триєдності «великоросів, білоросів і малоросів», який «намагалися розтягнути і роздрібнити», зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини, а у новітній період – силами європейських держав та США.