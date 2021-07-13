Соціальна мережа Facebook видалила пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він розкритикував тезу російського президента Володимира Путіна про «один народ». Допис дипломата соцмережа визнала таким, що розпалює мову ворожнечі.

«Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але «вони» розуміють, що «вони» це «вони», - написав Перебийніс.

Дипломат також додав заблокований мережею попередній пост.

«Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають», — йшлося у ньому.

Згідно з повідомленням Facebook, допис порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заяв про неповноцінність щодо інших.

Зауважимо, 12 липня Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Текст починається з твердження президента РФ, що «росіяни й українці - один народ».

Водночас він заявляє, що як «велику загальну біду, як трагедію» сприймає «стіну, що виникла в останні роки між Росією та Україною». Провину за це він покладає на «власні помилки, допущені в різні періоди», а також на «цілеспрямовану роботу» деяких сил.