Соціальна мережа Facebook припинить використовувати технологію розпізнавання облич на фото та відео користувачів з міркувань безпеки. Про це компанія повідомила у вівторок, 2 листопада.

У Facebook наголосили, що припинять роботу цієї системи «з міркувань конфіденційності» та видалять понад мільярд «шаблонів розпізнавання обличчя», які були сформовані за багато років.

«Найближчими тижнями ми закриємо систему розпізнавання облич у Facebook як частину кроку компанії щодо обмеження використання розпізнавання облич у наших продуктах. У рамках цієї зміни люди, які ввімкнули наше налаштування розпізнавання облич, більше не будуть автоматично розпізнаватися на фотографіях і відео, і ми видалимо шаблон розпізнавання обличчя, який використовувався для їх ідентифікації», – наголошується в повідомленні.

У компанії зазначили, що функцію автоматичного розпізнавання увімкнула понад третина користувачів Facebook.

Ця зміна також зачепить незрячих користувачів соціальної мережі. Після припинення роботи цієї технології, автоматичний альтернативний текст, який Facebook використовує для опису зображень незрячим людям, не включатиме імена користувачів на фото.

У компанії заявили, що занепокоєння довкола цієї технології зростає, а тому вирішили використовувати її лише у випадках, коли, наприклад, користувачу потрібно підтвердити свою особу або з метою запобігання шахрайству.

На такий крок Facebook пішла через те, що у багатьох країнах досі немає правил, які б регулювали використання таких технологій.

Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях і відео, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення.