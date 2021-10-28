Марк Цукерберг повідомив про нову назву платформи соціальних мереж та показав її лого

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив у четвер, 28 жовтня, на заході компанії Connect, що нова назва платформи соціальних мереж буде Meta, пише сайт The Verge.

Ребрендинг буде позиціювати соцмережу Facebook як один з багатьох продуктів великої компанії, яка контролює низку інших соцмереж.

«Я з гордістю повідомляю, що починаючи відсьогодні наша компанія тепер Meta», – заявив Цукерберг.

Логотип компанії схожий одночасно на букву М, знак нескінченності та частину шолома Oculus.

Під час презентації Цукерберг висловив переконання, що наступним етапом розвитку інтернету буде так званий «метавсесвіт» – це умовний простір, в якому користувачі знаходяться та спілкуються віртуально.

Цукерберг заявив, що хоче допомогти людям відійти від екранів і дисплеїв, але зберегти можливість спілкування з будь-якою людиною в будь-якій точці світу. Гаджети перестануть бути основою для спілкування, а стануть лише помічниками.

«Слово Meta походить з грецької мови і означає «за межами». І це дуже близько до того, що хочемо робити. Ми намагаємося вийти за межі екранів смартфонів, за межі тих рамок, що стоять перед людьми», – наголосив Цукерберг.

Вин також розповів, що виношував подібну ідею зі школи. Одна з речей, яку він справді хотів побудувати, – «відчуття матеріалізованого інтернету, в якому люди могли б перебувати в навколишньому середовищі, телепортуватися в різні місця та бути з друзями».

Метою змін є дистанціювання компанії від роботи суто на соціальні мережі, а також пов’язаних із ними проблем. Передусім йдеться про звинувачення на адресу Facebook щодо бездії у питаннях поляризації суспільства та сприяння ментальним проблемам.

Facebook, крім однойменної соцмережі, володіє Instagram, месенджером WhatsApp та Oculus, що якраз і працює з віртуальною реальністю.

Оголошення було зроблено приблизно за тиждень після того, як вперше стало відомо, що Цукерберг планує великий ребрендинг компанії. У жовтні видання The Verge з посиланням на свої джерела писало, що Facebook планує змінити назву компанії, щоб краще відобразити орієнтацію на «метасвіт». Раніше в інтерв'ю цьому виданню Марк Цукерберг говорив, що у разі успішної реалізації проекту в найближчі п'ять років компанія перестане асоціюватись із соціальними мережами і буде пов'язана саме з «метавсесвітом».