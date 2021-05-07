У квітні 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Про це йдеться у щомісячному звіті Facebook.

Зазначається, що перша мережа налічувала 105 акаунтів і 24 публічні сторінки Facebook, а також п’ять акаунтів Instagram. За створенням сторінок стоять «особи, пов’язані з партією "Слуга Народу"», а на їх просування витратили близько 210 тис. доларів.

Сторінки публікували дописи українською та російською мовами, здебільшого про політику і корупцію, сатиру про Covid-19, слова на підтримку «Слуги Народу» й чинної української влади, а також критикувала Віталія Кличка й Петра Порошенка.

Друга мережа ботів налічувала 477 акаунтів і 363 сторінки Facebook, а також 29 акаунтів Instagram. До неї, як показало розслідування Facebook, причетні Андрій Деркач і Петро Журавель, а також його медіа Begemot – усі вони перебувають під санкціями міністерства фінансів США.

Крім того, частина акаунтів була пов’язана з людьми, які консультують колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана й голову депутатської групи «Довіра» Олега Кулініча. На просування мережі витратили майже пів мільярда доларів.

Приклад дописів, які поширювала мережа ботів в українському сегменті Facebook

Facebook вважає, що ця мережа ботів здійснювала довготривалу інформаційну операцію, спрямовану на просування сприятливого для Деркача, Гройсмана й Кулініча контенту.

Facebook зазначає, що розслідувати діяльність другої мережі почали після звернення ФБР. Мережа діяла вкрай продумано: дописи на пов’язаних сторінках виходили регулярно, а самі акаунти взаємодіяли між собою, коментуючи дописи одне одного. Але зазначається, що частина акаунтів мала однакові імена й фото, що допомогло алгоритмам виявити їх.