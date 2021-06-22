Компанія Facebook запустила у США сервіс Live Audio Rooms, що дозволяє слухати онлайн-бесіди і брати участь в них. Про це йдеться у блозі компанії.

По суті сервіс є аналогом додатку Clubhouse і дає можливість приєднуватися до живих розмов із друзями чи публічними діячами

«Live Audio Rooms у Facebook дозволяють вам знаходити, слухати та приєднуватися до живих розмов із публічними діячами, експертами та іншими людьми на теми, які вас цікавлять», – йдеться у повідомленні.

Частина користувачів і груп в соціальній мережі можуть створювати аудіокімнати, в яких вестимуться дискусії. Модератор подкасту може запросити спікерів заздалегідь або під час розмови. У кімнаті може бути до 50 ораторів, а кількість слухачів не обмежена.

Також передбачена можливість створення закритої кімнати, доступ до якої дозволений лише за запрошеннями.

Крім того, слухачі і учасники кімнат зможуть відправляти донати авторам бесід або іншим неприбутковим організаціям, вказаним творцями кімнат. Наразі сервіс працює лише в США.