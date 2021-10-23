Соцмережа подала в суд на громадянина України за звинуваченням у крадіжці і продажі особистих даних інших людей

Компанія Facebook подала позов до суду північного округу штату Каліфорнія в США проти громадянина України Олександра Солонченка за звинуваченням у крадіжці і продажі особистих даних 178 млн користувачів соціальної мережі. Про це пише видання «Insider».

Як повідомляється, у позові проти українця компанія стверджує, що він порушив умови використання її платформи, які забороняють робити що-небудь незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматичних засобів і відправляти свої дані платформи в будь-який каталог.

У січні 2018 року по вересень 2019 року Олександр Солонченко, відомий під псевдонімом Solomame, отримав доступ до ідентифікаційних даними аккаунтів і телефонними номерами 178 млн користувачів соцмережі. У компанії вважають, що доступ до даних він отримав завдяки спеціальній програмі, яка автоматично відправляла користувачам запити через додаток Messenger.

Представлені адвокатами Facebook докази вказують на те, що Солонченко продавав дані з інших компаній на Raid Forums, веб-сайті, де користувачі купують і продають вкрадені бази даних. Як доказ вони наводять скріншот аккаунту, який нібито належить Солонченку, де видно, що він пропонував продати скопійовані дані.

«У мене також є деякі інші бази даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, бази телефонів, непублічні дані FB (180 млн. для США). Будь ласка, напишіть мені свій контакт, якщо зацікавлені», – нібито писав Солонченко.

У своїй скарзі компанія звернулася до федерального суду з проханням про притягнення до суду присяжних, судову заборону використовувати свої продукти або продаж будь-яких даних, отриманих від нього, а також відшкодування збитків.

Зазначимо, що раніше в США підрахували, що жертви кібератак, що проводилися за допомогою вірусів-вимагачів, заплатили хакерам по всьому світу у 2020 році понад 400 млн доларів США.