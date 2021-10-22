Зокрема, хакери опублікували фотографію свині, що випорожняється, на акаунті з позначкою @donaldjtrump

Майбутню соцмережу колишнього президента США Дональда Трампа TRUTH Social зламали вже за кілька годин після анонсу її запуску.

Хакери, які заявляють про приналежність до групи Anonymous, створили фальшиві акаунти для Трампа та його колишнього помічника Стіва Беннона в мережі TRUTH Social, запуск якої Трамп офіційно анонсував у середу. Також були створені фейкові акаунти конспіролога Рона Уоткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі, повідомляє Insider.

Зокрема, хакери опублікували фотографію свині, що випорожняється, на акаунті з позначкою @donaldjtrump.

Зловмисники заявили, що цей злом був частиною їхньої «війни в Інтернеті проти ненависті», а також «способом розважитися».

За деякий час після інциденту розробники TRUTH Social закрили бета-сайт.

Як повідомляв ZAXID.NET, Трамп, забанений у Facebook і Twitter після того, як його прихильники захопили Капітолій, анонсував запуск власної соцмережі – TRUTH Social.