Колишній президент США Дональд Трамп пробує повернути собі голос в інтернеті

Колишній президент США Дональд Трамп, забанений у Facebook і Twitter після того, як його прихильники захопили Капітолій, анонсував запуск власної соцмережі – TRUTH Social. Про це ідеться у прес-релізі компанії Trump Media & Technology Group («TMTG»), що керуватиме проектом.

Бета-версія TRUTH Social буде доступна для запрошених користувачів вже у листопаді, а для широкого загалу, кажуть в компанії, запрацює у першому кварталі 2022 року.

«Я створив TRUTH Social, щоб протистояти тиранії великих технологічних компаній. Ми живемо у світі, де таліби мають величезну присутність у Twitter, але ваш улюблений американський президент не має голосу. Це неприпустимо. Компанія заснована з місією дати голос усім», – прокоментував Дональд Трамп.

Після запуску соцмережі «TMTG» планує також створити платний стрімінговий сервіс, де будуть розважальні відео, новини і подкасти.

Син Дональда Трампа, Дональд Трамп молодший, сказав в інтерв'ю Fox News, що TRUTH Social буде соціальною мережею для усіх, щоб кожен міг висловити свої почуття. Ідеться також про те, щоб повернути голос опозиції в США.

Як інформував ZAXID.NET, у січні соцмережі Facebook, Twitter та Instagram заблокували акаунти 45-го президента США Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії. Пізніше так зробив і сервіс YouTube.