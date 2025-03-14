Поліцейські провели у підозрюваних 26 санкціонованих обшуків

Правоохоронці викрили 46-річного рівнянина, який організував торгівлю фальсифікатом. Чоловік із трьома спільниками продавав безакцизні алкоголь та сигарети. Поліцейські вилучили у підозрюваних товару на 1 млн грн. Про це повідомила 14 березня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, острозькі поліцейські зупинили автомобіль Opel Vivaro, яким керував 46-річний житель Рівного. У бусі чоловіка виявили 1071 літр фальсифікованого алкоголю, а також 1400 пачок цигарок без марок акцизного податку.

Зʼясувалося, що 46-річний водій торік був засуджений за торгівлю фальсифікатом, проте він відновив бізнес, і залучив ще трьох жителів Рівненського району віком від 38 до 58 років.

Поліцейські провели у підозрюваних 26 санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили:

4170 літрів фальсифікованої алкопродукції;

обладнання для її виготовлення;

підроблені марки акцизного податку;

6390 пачок цигарок;

4 транспортні засоби;

11 мобільних телефонів, банківські карти, чорнові записи;

понад 326 тис. грн.

Усім затриманим оголосили підозу за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України (збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, вчинений за попередньою змовою). Санкція статей передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.