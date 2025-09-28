Це була культурна сила, що руйнувала звичні норми архітектури як торнадо

На початку 1960-х років з Канади та США насувалась потужна буря у світ архітектури. Це була культурна сила, що руйнувала звичні норми архітектури як торнадо. І цим торнадо був Френк Гері, передає Bored Panda.

Він став іконою архітектури та переробив багато міських ландшафтів. Ось його найвідоміші будівлі, які визначили епоху дизайну будівель.

Музей попкультури, Сіетл, Вашингтон

Ця масивна конструкція виглядає так, ніби тане під палючим сонцем Сіетла, але це далеко не так. Ця конструкція, покрита листовим металом, була натхненна рок-музикою та енергією, яку вона втілює. Гері навіть зізнався, що підготовка включала купівлю та складання гітарних деталей, щоб створити форму, яка надихне майбутній музей попкультури.

Brady Harvey

Готель Marqués De Riscal, Ельсьєго, Іспанія

Невелике іспанське містечко в регіоні, який сьогодні славиться своїм вином, мабуть, ще більш відоме чимось набагато екстравагантнішим. Це ще одна робота Гері, що порушує межі, і розкішний готель, який виглядає так, ніби змусить Дон Кіхота забути про вітряки та почати готуватися до набагато більшої битви.

marriott

Державний центр, Кембридж, Массачусетс

Повна назва цієї будівлі – «Центр комп’ютерних, інформаційних та розвідувальних наук Рея та Марії Стата», і вона була спроєктована для Массачусетського технологічного інституту.

З 2004 року центр привернув до себе стільки уваги, що став самобутньою легендою.

A. Zahner Company

Центр Лу Руво, Лас-Вегас, Невада

Ця будівля не є музеєм чи концертним залом, навпаки, це щось зовсім протилежне. Це центр здоров'я мозку, або, як звучить повна назва, Центр здоров'я мозку Лу Руво. Лу Руво – бізнесмен з Лас-Вегаса, який втратив батька через ускладнення хвороби Альцгеймера. Тому він ініціював проєкт, і у 2010 році він став реальністю.

Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі, Каліфорнія

Від початку проєкту Концертного залу імені Волта Діснея до його завершення минуло понад 15 років. Коли його було завершено у 2003 році, остаточна вартість проєкту оцінювалася у 274 мільйони доларів. Однак критики та місцеві жителі погоджуються – воно того вартувало, адже це пам'ятка сучасної архітектури.

Гуггенхайм Більбао, Більбао, Іспанія

Музей Гуггенхайма в Більбао служить великій меті – це музей сучасного та актуального мистецтва, який сам по собі є витвором мистецтва. Названа численними експертами одним з найважливіших творів архітектури останніх десятиліть, ця будівля має багато причин, чому вона унікальна.

Ця споруда була настільки успішною, що почала приваблювати туристів до міста Більбао. Протягом перших 12 місяців з моменту відкриття музею туристи принесли місцевій економіці 160 мільйонів доларів. Ця будівля фактично відродила ціле місто.

guggenheim-bilbao

Біомузей, Панама-Сіті, Панама

Екологічний музей, став ще одним кроком для Гері, оскільки це був його перший проєкт у Латинській Америці. Панамські політики розпочали переговори з Гері про реалізацію його робіт у цьому місці в надії, що це зрештою залучить більше туристів та інвестицій. А яскраві кольори, що не є типовою рисою робіт Гері, були обрані для того, щоб відобразити багату природу Панами.

Tourismpanama

Фред і Джинджер, Прага, Чехія

Ця будівля – одна з найсуперечливіших робіт Гері, завдяки сміливості, яку він мав, коли придумав та втілив ідею будівництва двох сучасних будівель, які не вписуються в класичне оточення. Однак незвичайні форми збагатили місто.

Pedro Szekely