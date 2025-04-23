Печериці, запечені в беконі, – апетитна закуска, що ідеально пасує як до святкового застілля, так і до домашньої вечері у колі родини чи друзів. Бекон додає родзинку цьому рецепту, тоді як два види сиру – ніжний вершковий смак.

Інгредієнти:

печериці (великі) – 10 шт.;

вершковий сир – 100 г;

твердий сир – 50 г;

цибуля – 1 шт.;

бекон – 100 г.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням ретельно промийте печериці під холодною водою, акуратно очистьте капелюшки від бруду й обережно відокремте ніжки. Їх не потрібно викидати, вони ще знадобляться для начинки, пише ТСН.

Ніжки грибів та цибулю дрібно поріжте. У сковороді розігрійте трохи рослинної олії й обсмажуйте овочі на середньому вогні до м’якої консистенції та приємного золотистого кольору, приблизно 5-10 хвилин.

Коли суміш охолоне, додайте м’який вершковий сир і трохи тертого твердого сиру. Добре перемішайте, щоб отримати ніжну, ароматну начинку.

Капелюшки печериць щедро наповніть сирною масою. Можна зробити невеличку «гірку» з начинки, щоб після запікання утворилась апетитна рум’яна скоринка.

Кожен гриб обгорніть смужкою тонко нарізаного бекону. Якщо смужка розгортається – скористайтеся зубочисткою, щоб зафіксувати її на місці.

Для особливого смаку злегка змастіть грибочки соусом барбекю, це додасть страві приємного аромату та легкої солодко-димної нотки.

Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом або змащене олією. Запікайте в попередньо розігрітій духовці при температурі 200°C близько 20 хвилин, доки бекон не стане рум’яним і хрустким, а гриби – соковитими.

Подавайте гарячими, посипавши зверху свіжою зеленню. Страва чудово поєднується з часниковим соусом або ніжним сирним діпом.

До начинки можна додати шматочки вареної курки, подрібнені горіхи, улюблені трави або навіть трохи в’ялених томатів, так смак стане ще цікавішим.

Якщо під рукою немає соусу барбекю, його можна замінити густим томатним соусом із додаванням прянощів за вашим смаком.