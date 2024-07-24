Дональд Трамп під час замаху отримав поранення вуха

Директор ФБР Крістофер Рей розповів, що 20-річний Томас Меттью Крукс, підозрюваний у замаху на бізнесмена та кандидата у президенти США Дональда Трампа, перед злочином розвідував місцевість за допомогою дрону. Про це керівник американської спецслужби розповів у середу, 24 липня.

За словами Крістофера Рея, правоохоронці виявили у машині Томаса Крукса безпілотник та пульт управління. За даними слідчих, цей дрон кружляв над майданчиком протягом десяти хвилин перед замахом на Трампа.

Також Крістофер Рей розповів, що агенти ФБР виявили у Томаса Крукса три вибухівки: дві у його авто та ще одну – у його помешканні, а також детонатор. Також глава ФБР повідомив, що слідчим вдалося отримати доступ до інформації, що зберігалась на телефоні підозрюваного. За словами Крістофера Рея, це було складно зробити, оскільки Крукс використовував зашифровані месенджери. Також, за даними ФБР, Крукс шукав інформацію в інтернеті про вбивство Джона Кеннеді, у день коли скоїв замах на Трампа.

Крістофер Рей також розповів, що ФБР поки не вдалося встановити мотив злочину.

Нагадаємо, замах на бізнесмена та кандидата у президенти Дональда Трампа скоїли у неділю, 14 липня, у штаті Пенсільванія під час передвиборчого мітингу. Внаслідок стрілянини Дональд Трам отримав поранення вуха, а один із учасників мітингу – загинув. ФБР підозрює у злочині 20-річного Томаса Меттью Крукса.