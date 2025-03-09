Пропозиція щодо звільнення за гроші надійшла працівникам Medicare та Medicaid

У США в межах програми урядових скорочень більшість із 80 тис. федеральних працівників системи охорони здоров’я отримали листи із пропозицією звільнитися. В обмін на звільнення людям запропонували 25 тис. доларів, повідомило у неділю, 9 березня агентство Аssociated Press.

За даними агентства, працівники, які відповідають за дослідження хвороб, перевірку харчових продуктів та адміністрування програм Medicare і Medicaid, які перебувають під егідою Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб, отримали електронні листи, в яких пропонували 25 тис. доларів, якщо вони звільняться зі своїх посад за власним бажанням. Своє рішення працівники програм можуть оголосити до 17:00 за 14 березня за американським часом.

Електронне розсилання листів надійшло до працівників федеральних медпрограм за кілька днів до того, як керівники агентств Міністерства охорони здоровʼя і соціальних служб США мали запропонувати плани скорочень своїх робочих потужностей. Зазначається, що міністерство є одним із найдорожчих федеральних агентств – його річний бюджет становить близько 1,7 трлн доларів. Більшість із цих коштів йдуть на медобслуговування кількох мільйонів людей, які зареєстровані у програмах Medicare для людей похилого віку та Medicaid – для людей з інвалідністю та незабезпечених громадян.

Раніше міністр охорони Роберт Кенеді Молодший натякав на серйозне скорочення персоналу. Він висловив плани негайно звільнити всіх 600 працівників національного відділу біомедичних досліджень, заявивши, що деякі працівники «ухвалили дуже погані рішення» стосовно правил харчування.

Нагадаємо, наприкінці лютого мільярдер та голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск повідомив, що вимагає надати звіти про роботу в усіх федеральних службовців США, зазначивши, що ігнорування цієї вимоги «буде розцінене як їхня відставка».

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Маска, назвавши її «чудовою роботою». Втім, відповідно до законодавства США, трактувати мовчання працівників як звільнення – незаконно. Зазначимо, згодом Трамп обмежив повноваження Маска, і мільярдер не зможе ухвалювати рішень щодо звільнень федеральних працівників. За даними ЗМІ, сам Маск визнав, що DOGE припустився помилок, і погодився з вимогою Трампа обмежити свою роль до консультативної.