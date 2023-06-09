Фільм «Ми не згаснемо» отримав головну нагороду фестивалю

Ювілейний 20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців та переможниць. Традиційно фільми на Docudays UA змагалися в конкурсах Docu/Світ, Docu/Україна та Docu/Коротко, який цьогоріч також складається суто з українських фільмів. Одна з дев’яти конкурсних стрічок отримала нагороду Rights Now!. Її вручили креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність. Студентське журі також обрало своїх фаворитів. Крім цього, оголосили фільм-призер глядацьких симпатій, а також стрічку-володарку Премії імені Андрія Матросова.

Головний приз конкурсу Docu/Світ отримав фільм «Ми не згаснемо» української режисерки Аліси Коваленко. Спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Світ отримала стрічка «Етілаат роз» Аббаса Резає. Журі Docu/Світ також нагородило Спеціальною відзнакою команду Docudays UA.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова отримала головну нагороду в конкурсі Docu/Україна. Спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Україна отримав фільм «Крихка памʼять» Ігоря Іванька.

У конкурсі Docu/Коротко головну нагороду отримала стрічка «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі. Спеціальною відзнакою журі Docu/Коротко відмітило фільм Олексія Радинського «Чорнобиль 22».



У номінації Rights Now! правозахисне журі визначило головним переможцем фільм «Залізні метелики» Романа Любого. Спеціальну відзнаку Rights Now! отримав фільм «Вбивство журналіста» Метта Сарнецкі.



Головну нагороду студентське журі віддало фільму «Крихка памʼять» Ігоря Іванька. Спеціальні відзнаки студентського журі отримали фільми «Етілаат роз» Аббаса Резає та «Мовчазна історія» Андерса Сковбʼєрг Єпсен.



Головний приз Премії імені Андрія Матросова отримала стрічка Ptitsa Аліни Максименко. Спеціальну відзнаку Премії імені Андрія Матросова отримав фільм Дарини Мамайсур «Щоразу затинаюся від звістки з Києва».

Щороку глядачі та глядачки фестивалю голосують за найбільш вподобані стрічки з усієї конкурсної програми фестивалю. Приз глядацьких симпатій отримала стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.

Нагадуємо, що по завершенню фестивалю перегляд стрічок ювілейного Docudays UA не закінчиться. 9–11 червня відбудуться глядацькі дні: фестиваль покаже фільми-переможці конкурсних програм у Києві. Також окремі стрічки Docudays UA можна побачити на DOCUSPACE.

Зазначимо, що призери Docudays UA «20 днів у Маріуполі» та «Залізні метелики» вийдуть в український прокат. Українські фільми про облогу Маріуполя та трагедію MH17 готуються до виходу на великі екрани після національної прем’єри та здобуття нагород на ювілейному міжнародному фестивалі документального кіно про права людини. Фільм «Залізні метелики» вийде в українських кінотеатрах 20 липня, а дату початку прокату картини «20 днів у Маріуполі» оголосять згодом.