Фестиваль відкриється фільмом «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко

У Києві 2 червня відкривається 20-й фестиваль Docudays UA, що спеціалізується на документальному кіно про права людини. Він відкриється фільмом «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко.

Це портрет молодого покоління з прифронтових містечок. Похмура реальність не здатна зламати планів героїв і героїнь, які продовжують боротися й сміливо йти назустріч своїм мріям. Світова прем’єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі, де вона змагалася за «Кришталевого ведмедя».

Режисерка Аліса Коваленко вже не вперше працює із темою війни Росії проти України. Її дебютний повнометражний документальний фільм «Аліса в країні війни» мав світову прем’єру на найбільш престижному фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі у конкурсі «Перша поява» у 2015 році. Стрічка заснована на особистому досвіді режисерки часів Революції Гідності в Києві та першого року війни на Донбасі. Вона працювала над фільмом «Ми не згаснемо» з 2019 року, однак із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року доєдналась до лав Української Добровольчої Армії та боронила Київщину й Харківщину. У листопаді 2022 року на пітчингу в Амстердамі на IDFA Аліса представила проект документального фільму з робочою назвою «Фронт» (Frontline), який розповідатиме про захисників та захисниць України та час, що режисерка провела на фронті як військова.

З-поміж особливих подій фестивалю – спільний із Краківським кінофестивалем показ фільму «Жодних слонів в кімнаті» Клари Клейнінґер. Це показ вдячності та солідарності з краківськими друзями, які торік надали свій кіномайданчик для показу конкурсної програми Docu/Україна.

Також на фестивалі відбудеться показ стрічки «Назовні» Ольги Журби про життя підлітка Роми, випускника центру реабілітації для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Фільм здобув премію The Willy Brandt Documentary Film Award for Freedom and Human Rights. Цього підлітка багато хто пам’ятає з часів Майдану. Режисерка слідкує за тим, як склалось його життя у наступні кілька років.

«Коли весна прийшла в Бучу» Міли Тешаєвої та Маркуса Ленца розповідає про кропіткий та болісний процес відновлення Київщини після деокупації. Картина отримала приз глядацьких симпатій в категорії «Найкращий документальний фільм середньої довжини» на кінофестивалі Hot Docs.

«Зерна голоду: Україна 1933» Ґійома Рібо – це історія масового злочину та брехні. Після повернення з України молодий журналіст із Вельсу Ґарет Джонс застерігає про Голодомор весь світ, але радянські маніпуляції виявляються сильнішими. Цей фільм оповідає про труднощі журналістського розслідування, що йде проти інституцій.

«Етілаат роз» Аббаса Резає показує захоплення міста Талібаном у 2021 році. Аббас Резає, афганський режисер і штатний працівник найпопулярнішої газети Кабула «Етілаат роз», невтомно фільмує та опитує своїх захоплених роботою колег з редакції – напередодні, під час та після захоплення.

«Три жінки» Максима Мельника оповідає про жительок села Стужиця, що розташоване немов в «кишені» між трьома кордонами. Ми слідкуємо за історіями фермерки Ганни, поштарки Марії та біологині Нелі. Це фільм-портрет невідомого місця посеред Європи, де люди щодня повинні вирішувати – поїхати чи залишитися.



Також на фестивалі відбудеться українська прем’єра документальної картини «Залізні метелики» про збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній на початку російсько-української війни.



Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда – працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

«Залізні метелики» – це нова робота документаліста Романа Любого, режисера «Зошита війни», документального фільму, створеного з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських захисників.

Вперше «Залізні метелики» побачили світ на «Санденсі», одному з головних фестивалів незалежного кіно у США, у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition. Європейська прем’єра відбулася на іншому великому фестивалі класу «А» – Берлінському, у програмі Panorama. Також фільм показували в Гаазі на фестивалі Movies That Matter. Картина має вийти в прокат 20 липня.

Ще однією спеціальною подією стане показ фільму «Лариса Кадочникова. Війна» Дмитра Томашпольського. Стрічка зосереджена на змінах, які весною 2022 відбувалися з Києвом та музою українського поетичного кіно, яка залишилась у місті. Картина надзвичайно точно потрапляє у настрій, що панував тоді у наїжаченому, але нескореному Києві.

Фільм «П'ятниця, субота, неділя» Катерини Горностай зафіксував роботу фестивальної команди над кіновікендом «Надзвичайний стан», що в листопаді 2022 року відбувся в Києві. Цей показ присвячений ювілею фестивалю.

Закриє 20 Docudays UA 8 червня світова прем’єра нового фільму Сергія Буковського «Іван і Марта». Це відверта кінооповідь про життя та творчість видатного українського дисидента, письменника-шістдесятника й літературознавця Івана Дзюби та його дружини Марти.

Звичайно, цими фільмами програма фестивалю не обмежиться. Докладно про неї – на сайті Docudays UA.

Ексклюзивно після закриття фестивалю на глядачів чекає три глядацькі дні: 9-11 червня, коли будуть показані стрічки-переможниці конкурсних програм та фестивальні хіти.