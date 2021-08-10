Диригентка Оксана Линів уперше виступить у Львові після тріумфального дебюту у Байройті

У Львові вже вп'яте відбудеться міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt. Фестиваль пройде 26-29 серпня та буде приурочений 230-річчю від дня народження Франца Ксавера Моцарта – композитора, піаніста та диригента, життя якого було тісно пов’язане зі Львовом.

«Загалом фестиваль об’єднає 8 особливих локацій у м. Львів. Згадуючи перші заходи LvivMozArt, основним концертним майданчиком цього року буде колишнє трамвайне депо Lem Station. Новою локацією для додаткових заходів (прес-конференція, виставка, передпрезентація видання, а також дитячі заходи) стане Музей Митрополита Андрея Шептицького (вул. Кривоноса, 1)», – повідомили організатори.

Арт-директорка та співзасновниця фестивалю, диригентка Оксана Линів уперше виступить у Львові після дебюту у Байройті.

Програма:

26.08. Святковий концерт-відкриття у Львівській опері. Цього вечора прозвучить прем'єра першої кантати Франца Ксавера Моцарта та найвідоміші арії з творів Вольфганга Амадея Моцарта та Дмитра Бортнянського. Солісти: Юлія Марія Дан (сопрано, Румунія-Німеччина), Константин Деррі (контртенор), Михайло Малафій (тенор), Володимир Шинкаренко (бас), Маріанна Цвєтінська (сопрано). Оркестр Львівської національної опери. Диригуватиме Оксана Линів. Квитки тут.

27.08. Концертна програма «За межі»: світова прем'єра «Космічної Симфонії» першої української жінки-композиторки Стефанії Туркевич із мультимедійним супроводом із використанням ілюстрацій Соні Делоне. YsOU/Молодіжний симфонічний оркестр України. Соліст Яков Павленко, скрипка (Німеччина). Lem Station (вул. Вітовського, 57). Вхід за запрошеннями. Щоб отримати запрошення, необхідно придбати квиток на будь-який інший захід фестивалю у Lem Station.

28.08. «Ковчег Україна: 10 століть української музики». Концерт-візитівка країни, що презентує 10 століть української музики. В унікальній постановці об'єднані шедеври фольклору, українського бароко, симфонічної класики та сучасної музики від зіркових виконавців. У проекті беруть участь гурти Dakha Brakha, Хорея Козацька, KURBASY, солісти: Оксана Нікітюк, Уляна Горбачевська, Домініка Чекун та ін., Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU, хор «Дударик», Камерний дівочий хор КССМШ ім. Лисенка. Ініціаторка та креативна продюсерка – Ярина Винницька. Музична керівниця та диригентка – Оксана Линів.

Також під час фестивалю відбудеться понад 15 масштабних і камерних концертів, які об’єднають симфонічну, камерну, хорову, експериментальну та електронну музику із відеопроекціями та театралізованими перформансами, а також – численні спеціальні заходи до 230-річчя Франца Ксавера Моцарта:

Передпрезентація видання «Моцарт-син. Життя Франца Ксавера у подорожньому щоденнику і листах» в упорядкуванні Оксани Линів.

Виставка «Моцарт і Львів: історія та сьогодення». Тут будуть представлені унікальні архівні знахідки, літографії та нотні видання часів Моцарта, у тому числі ті, якими користувався він сам, а також твори сучасного мистецтва, присвячені йому та музиці. Музей Митрополита Андрея Шептицького (вул. Кривоноса, 1).

Презентація алегоричної скульптури Францу Ксаверу Моцарту віденського скульптора Себастіана Швайкерта. Спеціально до події український композитор Богдан Сегін написав святкову «Меланхолійну кантату на честь львівського Моцарта», світова прем'єра якої відбудеться 26 серпня на площі Маланюка, де буде встановлено пам’ятник.

Презентація AR-додатку Mozarts Story. Lviv. Додаток дозволить ознайомитися та інтерактивно взаємодіяти з локаціями, що пов'язані з перебуванням Моцарта-молодшого у Львові, побачити об’єкти доповненої реальності, які розкриватимуть настрій і дух часів Моцарта.

Проект Digital Conductor. Технологія дозволить спробувати себе у ролі диригента, обрати твір і подиригувати віртуальним оркестром.

Міжнародна онлайн-конференція «Об'єднані Моцартом». Участь у події візьмуть українські музичні науковці, члени товариства European Mozart Ways та представників Stiftung Mozarteum Salzburg. Музей Митрополита Андрея Шептицького (вул. Кривоноса, 1).

Також у фестивалі заплановано 6 дитячих заходів, серед яких квести, музичні заняття, дитячі концерти від програми LvivMozArt Kids.

З повною програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, минулоріч фестиваль LvivMozArt не відбувся. Його перенесли через поширення вірусу Covid-19.