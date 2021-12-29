Святкуй новий рік з «Воплі Відоплясова» та «Пиріг Батіг»

2 січня на етнофестивалі «Зимова Країна Мрій» у Львові із ексклюзивним новорічним концертом виступатимуть гурти «Воплі Відоплясова» та «Пиріг Батіг».

На сцені гостей чекає виступ засновника та ідейного натхненника фестивалю «Країна Мрій» –Олега Скрипки, повідомили організатори. Саме 2 січня слухачі вперше наживо почують новий хіт гурту «Новий Рік».

Як зазначають організатори, «Воплі Відоплясова» – рок-кумири, культовий гурт, відомий своєю творчістю не тільки в Україні, а й в усьому світі – вперше актуалізують свято, яке близьке кожному, однойменною піснею «Новий Рік». Музика гурту та їх кліпи передають атмосферу цілих поколінь та закарбовуються у пам'яті, а тепер вони готові яскраво продемонструвати атмосферу драйву, новорічного та рокерського запалу, святкового настрою та нестримних веселощів під час святкування Нового Року на зимовому етнофестивалі «Країна Мрій».

«Веселий настрій та гарне почуття гумору занурять Вас у справжню атмосферу новорічного свята. Гурт «Воплі Відоплясова» щиро вітає всіх українців зі святами і бажає здоров'я та гарного настрою протягом всього наступного року», – сказав Олег Скрипка.

Окрім «Воплі Відоплясова», на фестивалі виступатиме гурт «Пиріг Батіг» – музично-поетичний проєкт, на меті якого популяризувати мову Краю, за допомогою музичних, поетичних та пісенних форм. Творчість колективу – акуратна модернізація народного пісенного спадку; музичне трактування поезії взірців різних років, що дає змогу прослідкувати еволюцію мови з певного періоду. Окрім «Воплі Відоплясова», на фестивалі виступатиме гурт «Пиріг Батіг» – музично-поетичний проєкт, на меті якого популяризувати мову Краю, за допомогою музичних, поетичних та пісенних форм. Творчість колективу – акуратна модернізація народного пісенного спадку; музичне трактування поезії взірців різних років, що дає змогу прослідкувати еволюцію мови з певного періоду.

Нагадаємо, етнофестиваль «Країна Мрій» – це не тільки музичний фестиваль, а й атмосфера традиційного українського Різдва.

Гості фестивалю мають можливість відвідати багато майстер-класів, поринути у ярмаркове розмаїття автентичних виробів, вертепи, мистецькі майстерні, смачну етнічну кухню, дитячі активності, конкурси та подарунки від партнерів фестивалю.

Дуже популярною на фестивалі є фабрика іграшок. Відвідувачі захоплено спостерігають за процесом роботи склодува, дізнаються про нюанси роботи художника, беруть участь у розписі скляних заготовок, які виготовили на їхніх очах та забирають додому ексклюзивну авторську іграшку, у виготовленні якої брали безпосередню участь.

Вхід на територію фестивалю «Країна Мрій» вільний. Брама відчиняється о 15:00.

Концертна програма стартує о 18:00. Квитки на концерти та повна програма за посиланням.

Етнофестиваль «Зимова Країна Мрій» відбувається у Львові у Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22) і триватиме до 9 січня 2022 року.