Фестиваль триватиме два дні – 21 та 22 серпня

У вихідні 21-22 серпня відбудеться фестиваль «Ніч у Львові». Цьогоріч організатори запланували понад 100 нічних екскурсій, атракцій, перформенсів у музеях, галереях.

У суботу, 21 серпня, події розпочнуться із 18:00. Цього вечора відбудеться показ документального фільму про роботу Віденської опери у музично-меморіальному музеї ім. Соломії Крушельницької, а на Сихові у Lviv Open Lab можна буде приєднатися до дійства у темряві. Два дні із 22:00 розпочинатимуться ночі українського кіно у «Горіховому гаю», також водитимуть екскурсії підземеллями Гарнізонного храму. 22 серпня відбудеться гала-концерт.

Програма:

21 серпня

Пл. Ринок. Відкриття фестивалю відбудеться о 19:00 на пл. Ринок. Театральне дійство презентує театр «Воскресіння». О 22:00 та 23:00 відбудуться екскурсії у кабінет міського голови з Орестом Лильо.

Гарнізонний храм св. Петра і Павла, вул. Театральна, 11. Із 19:00 до опівночі водитимуть екскурсії підземеллями храму. Екскурсії також проводитимуть і 22 серпня.

Центр Довженка просп. Червоної Калини, 81. О 20:00 на даху Центру Довженка відбудеться концерт гурту «Цукровий кіт». О 20:30 тут покажуть кіно на даху.

Національний музей ім. Андрея Шептицького, просп. Свободи, 20. О 20:30 у приміщенні музею розпочнеться концерт інструментального колективу Rockocko, а також цього вечора проводитимуть екскурсії музеєм.

Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8. Органне відео-шоу. Початок о 21:00.

Парк культури та відпочинку, вул. Вітовського, 51. Кіно під відкритим небом на спуску біля арок головного входу в парк. Початок о 21:00.

Lviv Film Center, вул. Володимира Великого, 14А. Ніч українського кіно. Показ фільмів «Додому» та «Тіні забутих предків». 22 серпня тут відбудеться показ фільмів «Плем’я» та «Білий птах із чорною ознакою».

22 серпня

Львівська національна галерея мистецтв, вул. Стефаника, 3. Екскурсії та бесіди з Леонідом Мартинчиком. Початок о 17:00.

Львівський муніципальний мистецький центр, вул. Стефаника, 11. Початок о 18:00. Виставка про життя ромів у Дрогобичі.

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, вул. С. Крушельницької, 23. Лекція «Сара Бернар і Соломія Крушельницька. Тоска – життя заради мистецтва». Початок о 19:00.

Гарнізонний храм св. Петра і Павла, вул. Театральна, 11. Із 19:00 до опівночі водитимуть екскурсії підземеллями храму.

Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8. Гала-концерт вокального майстер-класу Зоряни Кушплер. Початок о 19:00.

Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, вул. Драгоманова, 42. Ніч у бібліотеці. Екскурсія та концерт. Початок о 20:00.

Театральний центр «Слово і голоС», вул. Городоцька, 38. Вистава «Земля – пісня». Початок 20:00.

Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору», просп. В. Чорновола, 45. Екскурсія. Початок о 21:00.

Вартість – здебільшого ціна вхідного квитка в музеї.

Фестиваль відбуватиметься два дні

Зазначимо, що вперше фестиваль «Ніч у Львові» відбувся як промоційна акція у 2011 році. На сьогодні це не просто екскурсії музеями вночі, а повноцінний фестиваль, який дає можливість оригінально та у незвичний спосіб познайомитися з культурним життям Львова.

До слова, також у ці дні у Львові триватиме музичний фестиваль «Музика в старому Львові». А вже з 20 серпня розпочнуться святкування з нагоди Дня незалежності України.