Юдзуру Ханю встановив найбільшу кількість світових рекордів у чоловічому катанні

Видатний японський фігурист Юдзуру Ханю оголосив про завершення кар'єри. Про це він оголосив на прес-конференції у Токіо. Проте також 27-річний спортсмен заявив, що не залишатиме фігурне катання, він створить власне льодове шоу та братиме участь у професійних змаганнях.

«Я кататимуся, продовжуючи боротися зі своїми слабкостями та колишньою версією себе. Я продовжу працювати над стрибком у чотири з половиною обороти, впевнений, що досягну успіху на очах у всіх», – сказав Ханю у прощальній промові.

Фігурист пообіцяв створити власне льодове шоу (фото ISU)

Юдзуру Ханю – дворазовий олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному катанні, він перемагав у Сочі-2014 та Пхенчхані-2018; на Іграх-2022 у Пекіні посів лише четверте місце.

Фігурист є також дворазовим чемпіоном світу, загалом на ЧС він здобув 7 медалей різного гатунку (2 золоті, 3 срібні та 2 бронзові). Він вигравав Чемпіонат чотирьох континентів (2020), чотири рази вигравав фінал Гран-прі та шість разів ставав чемпіоном Японії.

Також Ханю знаменитий і тим, що встановив найбільшу кількість світових рекордів у чоловічому катанні (19) з моменту запровадження нової суддівської системи ISU у 2004 році.

Ханю – перший в історії фігурист, який виконав на змаганнях риттбергер у чотири оберти. У Пекіні-2022 він намагався стрибнути й аксель у чотири оберти (цей елемент ще ніхто не виконував). Попри те, що Ханю впав зі стрибка, елемент уперше в історії був занесений до офіційних протоколів ISU.

Нагадаємо, також про завершення кар'єри оголосили бронзові призери Олімпіади та віце-чемпіони світу Медісон Габл та Закарі Донаг'ю, а олімпійські чемпіони Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон оголосили, що беруть паузу у змаганнях. Завершили кар'єр і танцюристи Наталія Каліжек та українець Максим Сподирев, які виступають за Польщу.