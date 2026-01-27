Фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про бійців 3-ї окремої штурмової бригади, яка звільняла село Андріївка біля Бахмута

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінували на премію BAFTA-2026. Короткий список номінантів оголосили 27 січня.

Український фільм боротиметься за перемогу категорії «документальний фільм». Окрім стрічки Мстислава Чернова до шортліста потрапили:

Apocalypse In The Tropics («Апокаліпсиси у тропіках»), Петра Коста;

Cover-Up («Приховування»), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin («Містер Ніхто проти Путіна»), Павло Таланкін і Девід Боренштейн;

The Perfect Neighbour («Ідеальна сусідка»), Гіта Гандбгір.

Церемонія нагородження запланована на 22 лютого в Лондоні, ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг. Це вже не перша номінація BAFTA для Мстислава Чернова – у 2024 році у категорії «документальне кіно» перемогла його стрічка «20 днів у Маріуполі».

У 2025 році нагороду в номінації «Найкращий британський короткометражний фільм» отримала стрічка «Камінь, папір, ножиці», де головну роль зіграв український актор Олександр Рудинський.

Нагадаємо, фільм режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» розповідає про бійців 3-ї окремої штурмової бригади, яка звільняла село Андріївка біля Бахмута. Фільм опинився на другому місці в добірці п'ятдесяти найкращих фільмів 2025 року у Великій Британії за версією The Guardian. Стрічка претендувала на «Оскар» у категорії «документальний повнометражний фільм», але не потрапила у шортлист.

Кінопремія BAFTA – щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва, її також називають британським аналогом «Оскара».