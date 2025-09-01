Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» за перший вікенд прокату подивились понад 10 тис. глядачів. Це стало найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні. У прокат фільм вийшов 28 серпня, покази тривають.

«2000 метрів до Андріївки» – друга повнометражна робота режисера й журналіста AP Мстислава Чернова, відзначеного «Оскаром», Пулітцером та BAFTA. Камера фіксує шлях Третьої штурмової бригади до звільнення села Андріївка біля Бахмута, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги. Колишні цивільні, що стали військовими, долають цей смертельний простір, виборюючи кожен метр землі.

Стрічка обрана офіційним кандидатом від України на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» 2026 року.

Фільм створений у співпраці з оператором Алексом Бабенком, музику написав дворазовий володар «Ґреммі» Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»). Прем’єра відбулася на «Санденсі», де Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру, а на Docudays UA фільм узяв три головні призи. The Times назвав картину «найважливішим фільмом року».