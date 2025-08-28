Фільм розповідає про звільнення села поблизу Бахмута

Український оскарівський комітет обрав фільм, який візьме участь у відборі на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Ним став фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки».

Андріївка – крихітне село за десять кілометрів від Бахмута – стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами, й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі.

Світова прем’єра картини «2000 метрів до Андріївки» відбулась на кінофестивалі «Санденс», де отримала нагороду за найкращу режисуру в програмі World Cinema Documentary. Мстислав Чернов отримав «Оскар» за попередній фільм «20 днів у Маріуполі» як найкращий документальний фільм. З 28 серпня фільм «2000 метрів до Андріївки» можна подивитись в українських кінотеатрах.

Комітет обирав з восьми заявок. Окрім картини Чернова, на розгляд було подано:

«Буча», режисер – Станіслав Тіунов;

«Дівія», реж. Дмитро Грешко;

«Обережно! Життя триває», режисер – Антон Штука;

«Одного літа в Україні», режисер – Володимир Тихий;

«Підйомна сила», режисер – Олександр Стратієнко;

«Степне», режисерка – Марина Врода;

«Стрічка часу», режисерка – Катерина Горностай.

Уже відомо, що Ірландія своїм представником обрала фільм «Санаторій» Гара О'Рурка – документальний фільм про санаторій у Куяльнику. Норвегія обрала «Сентиментальну цінність» Йоахима Трієра, який отримав Гран-прі цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Нагадаємо, шортлист із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року. Церемонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.